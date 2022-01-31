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FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika

FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçarken yakalandı

31.01.2022 15:29
FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay, gözaltına alındı.

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay, gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski yarbay N.Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Hisarcık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika
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