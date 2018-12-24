Fetö Şüphelisi Eskişehir'de Yakalandı
1 saat önce
TOKAT'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan R.C.S., Eskişehir'de gözaltına alındı.
TOKAT'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan R.C.S., Eskişehir
'de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında terör örgütü üyesi olmakla suçlanan R.C.S. adlı kadını Eskişehir'de yakaladı. Gözaltına alınarak KOM Şubesi'ne götürülen R.C.S.'nin işlemlerinin ardından Tokat'a gönderileceği belirtildi. - Eskişehir
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:39 Kaynak: DHA
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