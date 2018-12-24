Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Eskişehir'de Yakalandı

Fetö Şüphelisi Eskişehir'de Yakalandı

1 saat önce

TOKAT'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan R.C.S., Eskişehir'de gözaltına alındı.

Fetö Şüphelisi Eskişehir'de Yakalandı, System.String[]
TOKAT'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan R.C.S., Eskişehir'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında terör örgütü üyesi olmakla suçlanan R.C.S. adlı kadını Eskişehir'de yakaladı. Gözaltına alınarak KOM Şubesi'ne götürülen R.C.S.'nin işlemlerinin ardından Tokat'a gönderileceği belirtildi. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:39 Kaynak: DHA

Tokat, Eskişehir, Güncel
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