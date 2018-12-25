Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Eskişehir'de Yakalandı

Fetö Şüphelisi Eskişehir'de Yakalandı

1 saat önce

VAN'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Mustafa U., Eskişehir'de gözaltına alındı.

Fetö Şüphelisi Eskişehir'de Yakalandı, System.String[]
VAN'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Mustafa U., Eskişehir'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında terör örgütü üyesi olmakla suçlanan Mustafa U.'nun Eskişehir'de olduğunu belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonla Mustafa U.'yu yakaladı. Gözaltına alınan Mustafa U., TEM Şubesi'ne götürüldü. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:44 Kaynak: DHA

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