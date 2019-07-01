FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
1 saat önce
FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli Eskişehir'de yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:32 Kaynak: İHA
FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli Eskişehir
'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Konya
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yapılan soruşturmalar çerçevesinde, muvazzaf astsubay A.K. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adresi tespit edilen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
(TEM) ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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