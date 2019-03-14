Fetö Şüphelisi Evinin Balkonundan Kaçarken Yakalandı
39 dakika önce
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 yıldır yakalama kararı bulunan tekniker B.D. (49) giriş kattaki evinin balkonundan kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
KÜTAHYA'nın Tavşanlı
ilçesinde hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 yıldır yakalama kararı bulunan tekniker B.D. (49) giriş kattaki evinin balkonundan kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 2 yıldır FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan kömür işletmeleri teknikeri B.D.'nin Tunçbilek
beldesindeki evine geldiği bilgisi üzerine harekete geçti. Eve mahkeme kararıyla baskın yapan jandarma ekipleri giriş kattaki balkondan kaçmaya çalıştığı sırada B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D. çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
- Tahya
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:42 Kaynak: DHA
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