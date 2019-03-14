Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Evinin Balkonundan Kaçarken Yakalandı

Fetö Şüphelisi Evinin Balkonundan Kaçarken Yakalandı

39 dakika önce

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 yıldır yakalama kararı bulunan tekniker B.D. (49) giriş kattaki evinin balkonundan kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Fetö Şüphelisi Evinin Balkonundan Kaçarken Yakalandı, System.String[]
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 yıldır yakalama kararı bulunan tekniker B.D. (49) giriş kattaki evinin balkonundan kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 yıldır FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan kömür işletmeleri teknikeri B.D.'nin Tunçbilek beldesindeki evine geldiği bilgisi üzerine harekete geçti. Eve mahkeme kararıyla baskın yapan jandarma ekipleri giriş kattaki balkondan kaçmaya çalıştığı sırada B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D. çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:42 Kaynak: DHA

Tavşanlı, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Portakal'a Açılan FETÖ Soruşturmasında Karar Verildi CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Ezana Saygısızlığa En Yüksek Direnci Ben Gösteririm

EMAX Araştırma, 15 İlin Anket Sonuçlarını Açıkladı! İşte Dikkat Çeken Sonuçlar Gaziantep'teki Terör Saldırısı Davasında 8 Sanığa Ceza Yağdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 21:21:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Evinin Balkonundan Kaçarken Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]