FETÖ şüphelisi fizyoterapist tutuklandı - Son Dakika

Adalar için elektrikli araç ihalesine katılım olmadı, İBB ileri bir tarihe erteledi

Son Dakika! Savcılıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebi reddedildi

5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil