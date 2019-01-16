Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Gaziantep'te Hücre Evinde Yakalandı

Fetö Şüphelisi Gaziantep'te Hücre Evinde Yakalandı

40 dakika önce

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Gaziantep'te gözaltına alındı.

Fetö Şüphelisi Gaziantep'te Hücre Evinde Yakalandı, System.String[]
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Gaziantep'te gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan E.K'nin Gaziantep'te FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adreste olduğunu belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı tespit edilen E.K'yi yakaladı.

Örgütün okullarında öğretmenlik yaptığı belirlenen zanlı, işlemlerinin ardından Samsun'a getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:20 Kaynak: AA

Samsun, Gaziantep, Güncel
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