FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı

TOKAT - Fetullahçı Terör Örgürü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şüphelilerden A.D., Tokat'ta saklandığı evin gizli bölmesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgürü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan ilçe imamı olduğu düşünülen A.Ç., ilçe ablası olduğu düşünülen eşi Ü.Ç. ile kız kardeşi Tokat ve Sivas'ta aranması bulunan A.D. ve yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen D.S. isimli şahısların tespit edilmesi üzerine polis ekipleri dün gece operasyon düzenlendi. Manisa Kula ilçesi imamı A.Ç., ilçe ablası olduğu düşünülen eşi Ü.Ç. ile Bahçelievler Mahallesindeki ikametlerinde sahte kimlikle yakalandı. Ü.Ç. isimli şahsın kız kardeşi olduğu tespit edilen ve hakkında Tokat ve Sivas Sulh Ceza Hakimliğince aranması bulunan A.D. isimli şahısta babasına ait Esentepe Mahallesindeki ikamet içerisinde bulunan bir dolabın arka kısmına yapılan gizli bölme içerisinde saklanırken yakalandı. Ayrıca bu şahıslara yardım yataklık yaptığı tespit edilen D.S. isimli şahıs ise A.Ç. ve Ü.Ç.'nin ikametleri önünde dolaşırken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alına 3 şahıs sorgusunun ardından Tokat Adliyesine sevk edildi. Yardım ve yataklıktan gözaltına alınan D.S. ise sorgusuna ardından serbest bırakıldı.