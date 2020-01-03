FETÖ şüphelisi Harun Çelik tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ şüphelisi Harun Çelik tutuklandı - Son Dakika

FETÖ şüphelisi Harun Çelik tutuklandı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranırken Arnavutluk'tan Türkiye'ye sınır dışı edilen şüpheli Harun Çelik, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

FETÖ şüphelisi Harun Çelik tutuklandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranırken Arnavutluk'tan Türkiye'ye sınır dışı edilen şüpheli Harun Çelik, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli Harun Çelik'in işlemleri tamamlandı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Çelik'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Arnavutluk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 07:32 Kaynak: AA
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