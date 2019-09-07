Fetö şüphelisi hücre evinde yakalandı, 70 hard disk ele geçirildi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Hrant Dink cinayetine ilişkin görülen davada ara karar verildi: Sanıklar, tutuklu yargılanmaya devam edecek

HDP'li kişinin acılı polis babasına söylediği "Çocuğunuzu siz gönderdiniz" sözü gerginliğe neden oldu