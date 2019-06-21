Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelisi iki kardeş sahte kimlikle yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ şüphelisi iki kardeş sahte kimlikle yakalandı

43 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda iki zanlı sahte kimlikle yakalandı.

FETÖ şüphelisi iki kardeş sahte kimlikle yakalandı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda iki zanlı sahte kimlikle yakalandı.
Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan kardeşler H.K. ile H.K'nin, Turgutlu ilçesinde saklandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, iki şüpheli sahte kimlikle yakalandı.
Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:08 Kaynak: AA
Turgutlu, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkentte 40 milyon liralık naylon fatura operasyonu Kurduğu eşek çiftliğinde para basıyor Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villada genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi! AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Ulaşım ve su indirimi AK Parti'nin teklifi, CHP'nin teklifi farklı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 22:51:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelisi iki kardeş sahte kimlikle yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]