FETÖ şüphelisi iki kardeş sahte kimlikle yakalandı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda iki zanlı sahte kimlikle yakalandı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:08 Kaynak: AA
'nın Turgutlu
ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda iki zanlı sahte kimlikle yakalandı.
Manisa Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan kardeşler H.K. ile H.K'nin, Turgutlu ilçesinde saklandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, iki şüpheli sahte kimlikle yakalandı.
Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
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