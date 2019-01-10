Fetö Şüphelisi 'İsmail'in Yeri' İsimli Et Lokantasının Sahibi İsmail Çolak Teslim Oldu
1 saat önce
15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına kaçan ünlü et lokantası sahibi İsmail Çolak, Polanya'dan gelerek teslim oldu.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına kaçan ünlü et lokantası sahibi İsmail Çolak, Polanya'dan gelerek teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapamında, Bolu
Dağı'nda bulunan ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Finlandiya
'ya kaçtığı belirlenen Çolak, dün itirafçı olmak istediğini söyleyerek, Türk yetkililerine teslim olacağını belirtti. Talebinin kabul edilmesi üzerine, Polanya'dan Türkiye
'ye gelen İsmail Çolak İstanbul
Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Çolak'ın adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:43 Kaynak: İHA
FETÖ'den Aranan Ünlü Et Lokantasının Sahibi, İtirafçı Olarak Teslim Oldu
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