FETÖ şüphelisi istihbaratçı albay Yekebaş'ın 10 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
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FETÖ şüphelisi istihbaratçı albay Yekebaş'ın 10 yıla kadar hapsi istendi

02.06.2022 14:20
FETÖ şüphelisi istihbaratçı albay Yekebaş'ın 10 yıla kadar hapsi istendi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski istihbaratçı Arif Yekebaş hakkında 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski istihbaratçı Arif Yekebaş hakkında 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

FETÖ soruşturması dahilinde tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edilen eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş'ın Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanık Yekebaş ve avukatı salonda hazır bulundu.

Uzun yıllar Genelkurmay İstihbarat Başkanlığında görev yapan Yekebaş'ın yakalanmamak için kayıtsız adreslerde saklandığı ve sürekli kılık değiştirdiği bilgisi iddianamede yer almıştı. Davanın bugün görülen duruşmasında mütalaa açıklandı. Savcı, Yekebaş'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Savunma için süre talep eden taraf avukatının talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 27 Eylül'e erteledi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa FETÖ şüphelisi istihbaratçı albay Yekebaş'ın 10 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika


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