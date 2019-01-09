Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Jandarma İstihbarat Müdür Vekili Binbaşı, Adliyede

Fetö Şüphelisi Jandarma İstihbarat Müdür Vekili Binbaşı, Adliyede

8 dakika önce

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Jandarma Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdür Vekili Binbaşı H.İ.K. adliyeye sevk edildi.

Fetö Şüphelisi Jandarma İstihbarat Müdür Vekili Binbaşı, Adliyede, System.String[]
ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Jandarma Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdür Vekili Binbaşı H.İ.K. adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, halen Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'nda İstihbarat Şube Müdür Vekili olarak görev yapan Jandarma Binbaşı H.İ.K. hakkında gözaltı ile ev ve işyerlerinde arama kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Binbaşı H.İ.K.'yı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.  Binbaşının, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nda İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, örgütün sözde mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar ve bazı büfelerdeki sabit hatlardan görüştüğü öne sürüldü. Şüpheli H.İ.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:20 Kaynak: DHA

Adana, Jandarma, Güncel
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