Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelisi kadın dolaptaki gizli bölmede yakalandı
Son Dakika Güncel FETÖ şüphelisi kadın dolaptaki gizli bölmede yakalandı

FETÖ şüphelisi kadın dolaptaki gizli bölmede yakalandı

6 saat önce

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün sözde Manisa'nın Kula "ilçe imamı" ile sözde "ilçe ablası"nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli yakalandı.

FETÖ şüphelisi kadın dolaptaki gizli bölmede yakalandı, System.String[]

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün sözde Manisa'nın Kula "ilçe imamı" ile sözde "ilçe ablası"nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli yakalandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, uzun süredir yürüttükleri takip ve çalışma sonucu hakkında Manisa Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı bulunan FETÖ'nün sözde Kula "ilçe imamı" A.Ç. ile eşi sözde "ilçe ablası" Ü.Ç'yi Bahçelievler Mahallesi'nde saklandıkları evde sahte kimlikle gözaltına aldı.

Ekipler Ü.Ç'nin kız kardeşi, Tokat ve Sivas Sulh Ceza Hakimliğince aranması bulunan A.D'yi de babasına ait Esentepe Mahallesi'ndeki evde saklandığı dolabın arka kısmına yapılan gizli bölmede yakaladı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere yardım ve yataklık ettiği öne sürülen D.S. de gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlılardan D.S. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. A.Ç, Ü.Ç. ve A.D. ise işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Manisa, Tokat, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:12 Kaynak: AA
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