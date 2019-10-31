Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelisi kadın dolaptaki gizli bölmede yakalandı
Son Dakika Güncel FETÖ şüphelisi kadın dolaptaki gizli bölmede yakalandı

FETÖ şüphelisi kadın dolaptaki gizli bölmede yakalandı

7 saat önce

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün sözde Kula "ilçe imamı" ile sözde "ilçe ablası"nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

FETÖ şüphelisi kadın dolaptaki gizli bölmede yakalandı, System.String[]

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün sözde Kula "ilçe imamı" ile sözde "ilçe ablası"nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, uzun süredir yürüttükleri takip ve çalışma sonucunda, hakkında Manisa Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı bulunan FETÖ'nün sözde Kula "ilçe imamı" A.Ç. ile eşi sözde "ilçe ablası" Ü.Ç'yi Bahçelievler Mahallesi'nde saklandıkları evde sahte kimlikle gözaltına aldı.


Ekipler Ü.Ç'nin kız kardeşi, Tokat ve Sivas Sulh Ceza Hakimliğince aranan A.D'yi de babasına ait Esentepe Mahallesi'ndeki evde, dolabın arka kısmına yapılan gizli bölmede yakaladı.


Soruşturma kapsamında şüphelilere yardım ve yataklık ettiği öne sürülen D.S. de gözaltına alındı.


Emniyete götürülen zanlılardan D.S, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. A.Ç, Ü.Ç. ve A.D. ise işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden "ilçe imamı" ile sözde "ilçe ablası" olan A.Ç. ve eşi Ü.Ç. tutuklandı, Sivas Sulh Ceza Hakimliğince aranması bulunan A.D. ise bu kente gönderildi.

Tokat, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:08 Kaynak: AA
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