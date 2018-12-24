Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Kadın Eskişehir'de Yakalandı

Fetö Şüphelisi Kadın Eskişehir'de Yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir kadın gözaltına alındı.

Fetö Şüphelisi Kadın Eskişehir'de Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturma çerçevesinde R.C.S. hakkında, 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltı kararı verildi. Şüpheli R.C.S., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince kent merkezinde yapılan operasyonla yakalandı.

Öte yandan şüphelinin, emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği Tokat'a gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:40 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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