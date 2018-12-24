Fetö Şüphelisi Kadın Eskişehir'de Yakalandı
1 saat önce
Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir kadın gözaltına alındı.
Eskişehir
'de FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir kadın gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat
Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturma çerçevesinde R.C.S. hakkında, 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltı kararı verildi. Şüpheli R.C.S., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
(KOM) ekiplerince kent merkezinde yapılan operasyonla yakalandı.
Öte yandan şüphelinin, emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği Tokat'a gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:40 Kaynak: İHA
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