Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelisi kadın yakalandı
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FETÖ şüphelisi kadın yakalandı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta devriye gezen jandarma ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçundan aranan E.N. (26) adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı.

FETÖ şüphelisi kadın yakalandı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta devriye gezen jandarma ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçundan aranan E.N. (26) adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı.
Ayaklıcaoluk Mahallesi'nde devriye gezen Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine E.N.'yi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde, hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan  Erzurum 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nce yakalama kararı olduğu belirlenen E.N., gözaltına alındı. E.N., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:10 Kaynak: DHA
Jandarma, Kahramanmaraş, Güncel
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