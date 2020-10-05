FETÖ şüphelisi karı koca Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede 2 kişiyi tespit etti.

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen H.K ve eşi N.K. gözaltına alındı.