FETÖ şüphelisi kuzeninin düğününde yakalandı
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KAHRAMANMARAŞ'ta terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan M.I. (38), sivil jandarma ekipleri tarafından kuzeninin düğününde yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:54 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ta terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan M.I. (38), sivil jandarma ekipleri tarafından kuzeninin düğününde yakalandı. Onikişubat
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Ankara
29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi ile Kayseri
2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'ye üye olmaktan aranan M.I.'nın, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda gerçekleşen dayısının oğlunun düğününde olduğunu belirledi. Törenin yarıda kalmaması için düğüne sivil ekip gönderildi.
Bir bahane ile dışarı çıkarılan M.I., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.I., tutuklandı.
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