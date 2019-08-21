Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelisi kuzeninin düğününde yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ şüphelisi kuzeninin düğününde yakalandı

49 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan M.I. (38), sivil jandarma ekipleri tarafından kuzeninin düğününde yakalandı.

FETÖ şüphelisi kuzeninin düğününde yakalandı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan M.I. (38), sivil jandarma ekipleri tarafından kuzeninin düğününde yakalandı.
Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi ile Kayseri 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'ye üye olmaktan aranan M.I.'nın, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda gerçekleşen dayısının oğlunun düğününde olduğunu belirledi. Törenin yarıda kalmaması için düğüne sivil ekip gönderildi.
Bir bahane ile dışarı çıkarılan M.I., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.I., tutuklandı.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma Genel Komutanı Çetin: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi
Kadıköy'deki kayyum protestosunda esnafı bıçaklayan zanlı HDP binasında yakalandı PKK/KCK yapılanması kapsamında düzenlenen operasyonda, Van Büyükşehir Belediyesi'nin 9 çalışanı gözaltına alındı AYM'nin barış akademisyenleri için verdiği hak ihlali kararının nedeni belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 21:44:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelisi kuzeninin düğününde yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]