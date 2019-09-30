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FETÖ şüphelisi lise müdürünün gözaltına alınması

1 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında Afyonkarahisar'da gözaltına alınan lise müdürü serbest bırakıldı.

FETÖ şüphelisi lise müdürünün gözaltına alınması, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında Afyonkarahisar'da gözaltına alınan lise müdürü serbest bırakıldı.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 24 Eylül'de gözaltına alınan Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi Müdürü Ömer Y, Kumluca'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 26 Eylül'de adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı.

Kumluca'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Ömer Y, Afyonkarahisar'da gözaltına alınmıştı.

Antalya, Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:08 Kaynak: AA
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