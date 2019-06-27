FETÖ şüphelisi mezuniyet töreninde yakalandı
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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu ve gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla aranan şüpheli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) mezuniyet töreninde yakalandı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:15 Kaynak: AA
'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu ve gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla aranan şüpheli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ) mezuniyet töreninde yakalandı.
Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince örgütün sözde il yapılanmasında bulundukları öne sürülen ve yargılanmalarına devam edilen sanıklarla irtibatlı olduğu belirlenen Abdullah C. (24), katıldığı ESOGÜ mezuniyet töreninde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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