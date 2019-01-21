Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Öğretmen Eskişehir'de Yakalandı

Fetö Şüphelisi Öğretmen Eskişehir'de Yakalandı

36 dakika önce

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sümeyra D.Ö. isimli öğretmen, Eskişehir'de yakalandı.

Fetö Şüphelisi Öğretmen Eskişehir'de Yakalandı, System.String[]
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sümeyra D.Ö. isimli öğretmen, Eskişehir'de yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Sümeyra D.Ö., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından Batıkent Mahallesi'nde saklandığı hücre evinde yakalandı. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen şüpheli, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sümeyra D.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sümeyra D.Ö.'nün, başkomiser eşinin de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği ve arandığı öğrenildi. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:19 Kaynak: DHA

Eskişehir, Güncel
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