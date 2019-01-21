Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Öğretmen Tutuklandı

Fetö Şüphelisi Öğretmen Tutuklandı

2 saat önce

Eskişehir'de, FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

Fetö Şüphelisi Öğretmen Tutuklandı, System.String[]
Eskişehir'de, FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan bir soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan Sümayra D.Ö.'yu Batıkent Mahallesi'nde saklandığı hücre evinde yakaladı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüpheli, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edilen Sümayra D.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelinin daha önce meslekten ihraç edilen istihbaratçı başkomiser eşinin de aynı suçlardan arandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:29 Kaynak: İHA

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