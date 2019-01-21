Fetö Şüphelisi Öğretmen Tutuklandı
2 saat önce
Eskişehir'de, FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.
Eskişehir
'de, FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
(TEM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan bir soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan Sümayra D.Ö.'yu Batıkent Mahallesi'nde saklandığı hücre evinde yakaladı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüpheli, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edilen Sümayra D.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan şüphelinin daha önce meslekten ihraç edilen istihbaratçı başkomiser eşinin de aynı suçlardan arandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:29 Kaynak: İHA
Adana'da Açığa Alınan Lise Müdürü, Ahırda Ölü Bulundu
14 Yaşındaki Kızla Metruk Fabrika Binasında Çıplak Yakalanan Sapık Tutuklandı
17 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı, Beyoğlu'nda Yakalandı
Gözü Dönen Genç, Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı