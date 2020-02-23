FETÖ şüphelisi öğretmen tutuklandı - Son Dakika

FETÖ şüphelisi öğretmen tutuklandı
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ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde FETÖ üyesi olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan öğretmen M.A. tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:10 Kaynak: DHA
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde FETÖ üyesi olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan öğretmen M.A. tutuklandı.
Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler ilçede bir okulda görev yapan öğretmen M.A., terör örgütü üyesi olduğu suçlamasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunun ardından M.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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