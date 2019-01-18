Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Öğretmen ve Muhasebeci Beraat Etti

Fetö Şüphelisi Öğretmen ve Muhasebeci Beraat Etti

1 saat önce

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında kapatılan Bank Asya'da hesapları olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan meslekten ihraç öğretmen Leyla T. ile muhasebeci Muhsin O. beraat etti.

Fetö Şüphelisi Öğretmen ve Muhasebeci Beraat Etti, System.String[]
KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında kapatılan Bank Asya'da hesapları olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan meslekten ihraç öğretmen Leyla T. ile muhasebeci Muhsin O. beraat etti.

Kayseri 2'nci ve 4'üncü Ağır Ceza Mahkemeleri'nde görülen farklı davalarda muhasebeci Muhsin O. ile meslekten ihraç öğretmen Leyla T. hazır bulundu. Kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu iddiasıyla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan muhasebeci Muhsin O., örgütsel bir amacı olmadığını öne sürerek, beraatını istedi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı suçtan yargılanan ihraç öğretmen Leyla T. de suçsuz olduğunu öne sürdü ve beraatını istedi.

Mahkeme heyetleri yapılan yargılamalar sonucu, sanıklar Muhsin O. ile Leyla T.'nin, banka hesaplarının açılış tarihi itibariyle örgütsel olmadığı gerekçeleriyle beraatlarına karar verdi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:24 Kaynak: DHA

Bank Asya, Güncel
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