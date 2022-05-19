FETÖ şüphelisi olarak aranan 3 kişi Eskişehir'de yakalandı - Son Dakika
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FETÖ şüphelisi olarak aranan 3 kişi Eskişehir'de yakalandı

19.05.2022 13:58
FETÖ şüphelisi olarak aranan 3 kişi Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları çerçevesinde aranan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları çerçevesinde aranan 3 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ soruşturmaları çerçevesinde İzmir ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Şüphelilerin Eskişehir'de oldukları bilgisi üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri belirlenen adreslerde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler C.Ç. ve A.M.Ç. ise işlemleri için soruşturmanın yürütüldüğü Manisa'ya gönderildi. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de FETÖ soruşturmalarında aranan 3 şüpheli yakalandı Eskişehir'de FETÖ soruşturmalarında aranan 3 şüpheli yakalandı İzmirli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden Eskişehir Valisi Ayyıldız'a ziyaret İzmirli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden Eskişehir Valisi Ayyıldız'a ziyaret
Kaynak: İHA

Fetullahçı Terör Örgütü, Eskişehir, Gözaltı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ şüphelisi olarak aranan 3 kişi Eskişehir'de yakalandı - Son Dakika


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