FETÖ şüphelisi polisleri, komiser yardımcılığı sınavındaki hatalı soru ele verdi - Son Dakika
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FETÖ şüphelisi polisleri, komiser yardımcılığı sınavındaki hatalı soru ele verdi

7 saat önce

FETÖ şüphelisi polisleri, komiser yardımcılığı sınavındaki hatalı soru ele verdi ADANA merkezli 11 ilde FETÖPDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen çoğu ihraç, 26 komiser yardımcısından 11'i tutuklandı.

FETÖ şüphelisi polisleri, komiser yardımcılığı sınavındaki hatalı soru ele verdi, System.String[]

FETÖ şüphelisi polisleri, komiser yardımcılığı sınavındaki hatalı soru ele verdi

ADANA merkezli 11 ilde FETÖPDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen çoğu ihraç, 26 komiser yardımcısından 11'i tutuklandı. Şüphelilerin 2009'daki komiser yardımcılığı sınavında hatalı olan sorunun doğru kabul edilen 4 şıkkının yerine yanlış olan 'E' şıkkını, yine çok zor olan bir soruda da doğru şıkkı işaretledikleri anlaşıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında 2009'daki komiserlik sınavında başarılı olan çoğu KHK ile ihraç edilen 29 polis hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri 18 Şubat'ta, Adana merkezli 11 ilde sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. 4'ü halen görevde olan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

HATALI SORU ELE VERDİ

Şüphelilerin 2009'da girdikleri komiser yardımcılığı sınavındaki çıkan bir soruda hepsinin 'E' şıkkını işaretledikleri ortaya çıktı. O dönem sorunun hatalı olduğu, 'A,B,C,D' şıklarının doğru kabul edildiği şüphelilerin ise yanlış olan, 'E' şıkkını işaretlediği öğrenildi. Şüphelilerin yine, çok zor olan bir soruda da doğru şıkkı işaretledikleri anlaşıldı. Yapılan incelemede 18 kişinin örgütünü gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı da tespit edildi. Şüpheliler sınavdan önce soruların örgüt üyeleri tarafından kendilerine verildiğini iddia etti.

Mahkemeye sevk edilen 26 şüpheliden 11'i tutuklandı, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 3 kişinin arandığı belirtildi.


Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:42 Kaynak: DHA
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