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FETÖ şüphelisi sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

26 dakika önce

FETÖ şüphelisi sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüİZMİR - Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında "Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırı suçuna yardım etmek ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından aranan ve Eskişehir'de yakalandıktan sonra dün gece İzmir'e...

FETÖ şüphelisi sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

İZMİR - Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında "Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırı suçuna yardım etmek ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından aranan ve Eskişehir'de yakalandıktan sonra dün gece İzmir'e getirilen şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

15 Temmuz 2016 günü, Cumhurbaşkanı'na suikast yapmak amacı ile Muğla'nın Marmaris ilçesine giden MAK Timlerine Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının 1. No'lu Cephaneliğinden mühimmat verdiği tespit edilen A.Ö. hakkında İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında, "Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırı suçuna yardım etmek ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından aranan A.Ö. Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra dün gece saatlerinde İzmir'e getirilen şüpheli A.Ö., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

FETÖ şüphelisi sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

Cumhurbaşkanı, İzmir, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:23 Kaynak: İHA
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