FETÖ şüphelisi, saklandığı babasının evinde yakalandı - Son Dakika

NİĞDE'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak' suçundan aranan H.H.Ş., saklandığı babasının evinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu saptanan ve bu suçtan aranan H.H.Ş'nin merkeze bağlı Dündarlı beldesinde ailesinin yanında saklandığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, H.H.Ş.'yi babasına ait evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.