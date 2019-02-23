Fetö Şüphelisi, Saklandığı Evde Yakalandı
1 saat önce
ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan, örgütün kapatılan okullarında görev yaptığı belirtilen Şahin T., polis tarafından saklandığı evde yakalandı.
ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan, örgütün kapatılan okullarında görev yaptığı belirtilen Şahin T., polis tarafından saklandığı evde yakalandı. Eskişehir
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kapatılan okullarında görev yapan Şahin T. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri şüpheli Şahin T.'nin kent merkezinde bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Eve baskın düzenleyen polisler Şahin T.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen FETÖ şüphelisi, ifadesi için emniyete götürüldü. Souşturma sürüyor. - Eskişehir
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:15 Kaynak: DHA
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