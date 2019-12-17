FETÖ şüphelisi, saklandığı köyde yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ şüphelisi, saklandığı köyde yakalandı - Son Dakika

FETÖ şüphelisi, saklandığı köyde yakalandı

6 saat önce

ISPARTA'da, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek'ten aranan A.H. (47), jandarma operasyonuyla gizlendiği köyde yakalandı.

FETÖ şüphelisi, saklandığı köyde yakalandı, System.String[]

ISPARTA'da, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek'ten aranan A.H. (47), jandarma operasyonuyla gizlendiği köyde yakalandı.

Isparta Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından hakkında 3 yakalama kararı bulunan A.H.'nin, merkeze bağlı Yakaören köyünde gizlendiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu saklandığı adrese baskın düzenleyen ekipler, A.H.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:51 Kaynak: DHA
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