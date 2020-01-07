FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı - Son Dakika

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 1 FETÖ şüphelisi, hudut karakolu ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne merkeze bağlı Üyüklütatar köyündeki Şehit Er İhsan Şengül Piyade Hudut Karakolu ekipleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 1 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen S.Ö.'nün yapılan GBT sorgulamasında FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunduğu tespit edildi. S.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.