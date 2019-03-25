Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Sınırı Geçmeye Çalışırken Yakalandı

Fetö Şüphelisi Sınırı Geçmeye Çalışırken Yakalandı

5 dakika önce

BOLU'da 1 yıldır aranan FETÖ/PDY şüphelisi Sümeyra Dağ (27), dini nikahlı eşiyle birlikte kaçak yollardan Bulgaristan'a geçmek üzereyken Edirne'de yakalandı.

Fetö Şüphelisi Sınırı Geçmeye Çalışırken Yakalandı, System.String[]
BOLU'da 1 yıldır aranan FETÖ/PDY şüphelisi Sümeyra Dağ (27), dini nikahlı eşiyle birlikte kaçak yollardan Bulgaristan'a geçmek üzereyken Edirne'de yakalandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen yıllarda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü öğrenilen Sümeyra Dağ, hakkında yakalama kararı çıkarıldı. FETÖ'nün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen Sümeyra Dağ, dini nikahlı eşiyle birlikte kaçak yollardan Bulgaristan'a geçmeye çalıştığı sırada Edirne'de, sınırda jandarma tarafından yakalandı. Sümeyra Dağ, Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bolu'da adliyeye sevk edilen Sümeyra Dağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:00 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edirne'ye Balkanlardan Alışveriş Akını Hamsi Tahtını Sardalyeye Bıraktı Son Dakika! İsrail Gazze'deki Hamas Hedeflerini vuruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın Neler Biliyorum" Diyerek Muş Türküsünü Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 19:05:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Sınırı Geçmeye Çalışırken Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]