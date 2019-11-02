Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelisi ten garında kovalamaca sonucu yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ şüphelisi ten garında kovalamaca sonucu yakalandı

FETÖ şüphelisi ten garında kovalamaca sonucu yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan şüpheli yakalandı.

FETÖ şüphelisi ten garında kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan şüpheli yakalandı.


Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Adana 3. Sulh Hakimliğince, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında arama kararı verilen A.Ü.'nün Eskişehir'de olduğunu tespit etti. Ekipler, yurt dışına kaçmaya çalışan A.Ü.'yü, tren garı içerisinde gerçekleşen kovalamaca sonucu yakaladı.


Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, yapılan üst aramasında kıyafetinin içerisine gizlenmiş sahte nüfus cüzdanı, başkasının adına düzenlenmiş pasaport ve bir miktar döviz ele geçirildi.


Öte yandan örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu da belirlenen şüpheli A.Ü. emniyetteki işlemlerinin akabinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:49 Kaynak: İHA
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