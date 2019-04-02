Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Türkiye'ye Giriş Yaparken Yakalandı

Fetö Şüphelisi Türkiye'ye Giriş Yaparken Yakalandı

9 dakika önce

Eskişehir'de, FETÖ'ne yönelik çalışmalar çerçevesinde Belçika'dan Türkiye'ye giriş yapan şüpheli gözaltına alındı.

Fetö Şüphelisi Türkiye'ye Giriş Yaparken Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, FETÖ'ne yönelik çalışmalar çerçevesinde Belçika'dan Türkiye'ye giriş yapan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliğince 'Silahlı Terör Örgütüne' üye olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan V.Ş. için gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheli V.Ş., Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'nda uçakla Belçika'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı.

Emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:37 Kaynak: İHA

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