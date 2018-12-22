Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Tutuklandı

Fetö Şüphelisi Tutuklandı

3 saat önce

Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

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Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kentte yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Eskişehir Tren Garı'nda 'Terör örgütü üyeliği' suçundan gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen doktor Reşat A. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:20 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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