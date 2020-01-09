FETÖ şüphelisi Ukrayna'ya kaçmak isterken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ şüphelisi Ukrayna'ya kaçmak isterken yakalandı - Son Dakika

FETÖ şüphelisi Ukrayna'ya kaçmak isterken yakalandı

6 saat önce

ADANA merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden eski askeri okul öğrencisi B.M.'nın Ukrayna'ya kaçmak isterken İstanbul'da havalimanında yakalandığı ortaya çıktı.

FETÖ şüphelisi Ukrayna'ya kaçmak isterken yakalandı, System.String[]

ADANA merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden eski askeri okul öğrencisi B.M.'nın Ukrayna'ya kaçmak isterken İstanbul'da havalimanında yakalandığı ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencileri ile örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 7 Ocak'ta Adana, İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Bitlis'te düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Adana Emniyet Müdürlüğü'ne sorguya alındı. İstanbul'da gözaltına alınan örgütün askeri mahrem yapılmasında yer aldığı öne sürülen B.M.'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kaçmak isterken polis tarafından uçağa binmek üzereyken yakalandığı ortaya çıktı. B.M.'nin babası ve kardeşinin de daha önce FETÖ/PDY'den gözaltına alınıp tutuklandığı belirtildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


İstanbul, Ukrayna, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:06 Kaynak: DHA
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