Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Üsteğmene Gözaltı

Fetö Şüphelisi Üsteğmene Gözaltı

56 dakika önce

SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında daha önce görevden ihraç edilen bir üsteğmen gözaltına alındı.

Fetö Şüphelisi Üsteğmene Gözaltı, System.String[]
SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında daha önce görevden ihraç edilen bir üsteğmen gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde daha önce görevinden ihraç edilen üsteğmen Ö.D. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Ö.D. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ö.D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:34 Kaynak: DHA

Sivas, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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