Fetö Şüphelisi Üsteğmene Gözaltı
56 dakika önce
SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında daha önce görevden ihraç edilen bir üsteğmen gözaltına alındı.
SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında daha önce görevden ihraç edilen bir üsteğmen gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde daha önce görevinden ihraç edilen üsteğmen Ö.D. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Ö.D. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ö.D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:34 Kaynak: DHA
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