Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Yakalandı

Fetö Şüphelisi Yakalandı

44 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu sebebiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu sebebiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 4 yıldır aranan Cüneyt U.'nun kent merkezinde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, söz konusu eve düzenledikleri operasyonda Cüneyt U.'yu gözaltına aldı.

Hakkında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:37 Kaynak: İHA

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