Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Yol Kontrolünde Yakalandı

Fetö Şüphelisi Yol Kontrolünde Yakalandı

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında araması bulunan ve daha önceden açığa alınan subay, Eskişehir'de yol kontrolü esnasında yakalandı.

Fetö Şüphelisi Yol Kontrolünde Yakalandı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında araması bulunan ve daha önceden açığa alınan subay, Eskişehir'de yol kontrolü esnasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Bursa karayolu Batıkent Mahallesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan ve deniz üsteğmen olarak görev yaparken açığa alınan K.A.'nın Ankara'da FETÖ/PDY'ye yönelik bir soruşturma kapsamında 'terör örgütü üyeliği' suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:51 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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