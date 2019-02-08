Fetö Şüphelisi Yol Kontrolünde Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında araması bulunan ve daha önceden açığa alınan subay, Eskişehir'de yol kontrolü esnasında yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında araması bulunan ve daha önceden açığa alınan subay, Eskişehir'de yol kontrolü esnasında yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Bursa karayolu Batıkent Mahallesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan ve deniz üsteğmen olarak görev yaparken açığa alınan K.A.'nın Ankara'da FETÖ/PDY'ye yönelik bir soruşturma kapsamında 'terör örgütü üyeliği' suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

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