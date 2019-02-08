Fetö Şüphelisi Yol Uygulamasında Yakalandı
46 dakika önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan ve daha önce açığa alınan subay, yol kontrolü sırasında yakalandı.
Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan ve daha önce açığa alınan subay, yol kontrolü sırasında yakalandı.
Eskişehir- Bursa
kara yolu Batıkent Mahallesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçtaki K.A'nın, deniz üsteğmen olarak görev yaparken açığa alındığı, Ankara
'da FETÖ/PDY'ye yönelik bir soruşturma kapsamında "terör örgütü üyeliği" suçundan arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:09 Kaynak: AA
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