Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Yol Uygulamasında Yakalandı

Fetö Şüphelisi Yol Uygulamasında Yakalandı

46 dakika önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan ve daha önce açığa alınan subay, yol kontrolü sırasında yakalandı.

Fetö Şüphelisi Yol Uygulamasında Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan ve daha önce açığa alınan subay, yol kontrolü sırasında yakalandı.

Eskişehir- Bursa kara yolu Batıkent Mahallesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçtaki K.A'nın, deniz üsteğmen olarak görev yaparken açığa alındığı, Ankara'da FETÖ/PDY'ye yönelik bir soruşturma kapsamında "terör örgütü üyeliği" suçundan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:09 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ihlamurun Kilosu 200 Liraya Satılıyor "Damsız Girilmez" Sözlerine Sinirlenen Müşteri, Güvenlik Görevlisini Vurdu

Ünlü Rallici Burcu Çetinkaya, Kocası CHP'den Aday Olunca İşinden Kovuldu Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 11:55:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Yol Uygulamasında Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]