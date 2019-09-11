Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelisi yol uygulamasında yakalandı
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FETÖ şüphelisi yol uygulamasında yakalandı

17 dakika önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, yol kontrolünde yakalandı.

FETÖ şüphelisi yol uygulamasında yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, yol kontrolünde yakalandı.

Eskişehir- Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan Fatih K'nin, İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlının, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından İzmir'e gönderileceği öğrenildi.

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:56 Kaynak: AA
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