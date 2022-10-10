Ekipler tarafından yakalanan Ü.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Yapılan inceleme sonucu Ü.T.'nin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi. - EDİRNE

Hudut Kartalları olarak da adlandırılan güvenlik güçleri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine göz açtırmıyor. Alınan bilgiye göre, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede devriye gezen ekipler, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen Ü.T. isimli şahsı yakaladı.

Kaynak: İHA

Yunanistan, Uzunköprü, Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › FETÖ şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı - Son Dakika

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