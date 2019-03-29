Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisine Hapis İstemi

Fetö Şüphelisine Hapis İstemi

51 dakika önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün hücre evlerine ihtiyaç temin ettiği iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Fetö Şüphelisine Hapis İstemi, System.String[]
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün hücre evlerine ihtiyaç temin ettiği iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Tutuklu M.T. hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hazırlanan iddianame, 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Örgütün yapısı ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen iddianamede, M.T'nin örgütün Adana il yapılanmasında "mütevelli" olarak görev yaptığı ve bu görevi kapsamında örgütün hücre evlerinin ihtiyaçlarını karşıladığı belirtildi.

İddianamede, şüphelinin, haklarında işlem yapılmış ve Adana il yapılanmasında yer alan örgüt mensubu şahıslarla yurt dışı çıkış kayıtlarının bulunduğu da aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:17 Kaynak: AA

Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medyadan Atıştılar: HDP'de "Komünist Başkan" Çatlağı Doğu Karadeniz'de 5 İlde Eş Zamanlı Terör Operasyonu Başlatıldı CHP'nin Adana Adayı Karalar, Şehit Eşinin Salondan Kovulduğu İddiasına Videoyla Yanıt Verdi Sanatçı Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 15:08:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisine Hapis İstemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]