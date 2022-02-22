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FETÖ ŞÜPHELİSİNİN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI - Son Dakika

FETÖ ŞÜPHELİSİNİN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

22.02.2022 10:55

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, jandarmanın evinde yaptığı arama Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ / PDY) ait yayınlar ile 4'ü kuru sıkı 14 tabanca, 23 av tüfeği, 2 kalem tabanca, 1 havalı tabanca, 4 kılıç ve 3 pala ile yakalanan H.Ç., gözaltına alındı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, jandarmanın evinde yaptığı arama Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) ait yayınlar ile 4'ü kuru sıkı 14 tabanca, 23 av tüfeği, 2 kalem tabanca, 1 havalı tabanca, 4 kılıç ve 3 pala ile yakalanan H.Ç., gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına ekipleri, Ödemiş'in kırsal Kaymakçı Mahallesi'nde yaşayan H.Ç.'nin evinde çok sayıda silah ve FETÖ/PDY terör örgütüne ait yayınlar bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. H.Ç'nin evinde yapılan aramada FETÖ/PDY'ye ait 64 kitap ve dergi ile birlikte 48 DVD, 21 kaset ele geçirilirken, evin içinde küçük çaplı bir cephanelik de çıktı. Jandarma ekipleri evde bulunan 2 kalem tabanca, 1 havalı tabanca, 23 av tüfeği, 4'ü kurusıkı 14 tabanca, 3 pala, 1 samuray ile 1 de subay kılıcının da aralarında bulunduğu toplam 4 kılıç bulundu. H.Ç., gözaltına alındı. H.Ç.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FETÖ ŞÜPHELİSİNİN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
FETÖ ŞÜPHELİSİNİN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
FETÖ ŞÜPHELİSİNİN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
FETÖ ŞÜPHELİSİNİN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
FETÖ ŞÜPHELİSİNİN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
FETÖ ŞÜPHELİSİNİN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
FETÖ ŞÜPHELİSİNİN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
FETÖ ŞÜPHELİSİNİN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
FETÖ ŞÜPHELİSİNİN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
FETÖ ŞÜPHELİSİNİN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

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Fetullahçı Terör Örgütü, Av Tüfeği, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ ŞÜPHELİSİNİN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ ŞÜPHELİSİNİN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI - Son Dakika
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