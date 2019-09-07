Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelisinin evinde 70 hard disk ele geçirildi
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FETÖ şüphelisinin evinde 70 hard disk ele geçirildi

38 dakika önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait hücre evine düzenlenen operasyonda 70 hard disk ele geçirildi.

FETÖ şüphelisinin evinde 70 hard disk ele geçirildi, System.String[]

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait hücre evine düzenlenen operasyonda 70 hard disk ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde FETÖ/PDY ait hücre evi olduğunu tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen polis, örgütün haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen F.G'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada ise 70 hard disk ve kağıt imha makinesi ele geçirildi. Hard diskler incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:46 Kaynak: AA
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