FETÖ şüphelisinin evinden "casus tabancası" çıktı - Son Dakika

FETÖ şüphelisinin evinden "casus tabancası" çıktı

İZMİR - İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda evinde FETÖ'ye ait yayınlar olduğu öğrenilen şüphelinin evinde düzenlediği operasyonda çok sayıda tabanca ve tüfekle birlikte 'casus tabancası' olarak bilinen 2 de kalem tabanca ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Ödemiş ilçesi Kaymakçı Mahallesinde H.Ç.'nin evinde çok sayıda silah ve FETÖ/PDY terör örgütüne ait yasak yayın bulundurulduğu bilgisi alındı. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince H.Ç.'nin evinde yapılan aramada 64 kitap ve dergi ile birlikte 48 dvd, 21 kaset ele geçirildi.

Yapılan aramada evden küçük bir cephanelik de çıktı. 23 av tüfeği, 10 tabanca, 1 havalı tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 1 Samuray Kılıcı, 1 Subay Kılıcı, 2 kılıç, 3 pala olmak üzere ateşli ve delici silahlar ile bunların fişekleri ele geçirildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 'casus tabancası' olarak da bilinen 2 adet kalem tabanca da ele geçirildi. Ele geçirilen silah, mühimmat ve dokümanlara el konulurken, Şüpheliyle ilgili soruşturma başlatıldı.