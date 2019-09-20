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FETÖ tahliyeleri sonrası kritik başvuru

35 dakika önce

Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER), son günlerde FETÖ'den yargılanan bazı isimlerin tahliye edilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı ve HSK'ya başvurdu.

FETÖ tahliyeleri sonrası kritik başvuru, System.String[]

Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER), son günlerde FETÖ'den yargılanan bazı isimlerin tahliye edilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı ve HSK'ya başvurdu. Başvuruda, tahliyelerin örgüte moral kazandıracağı vurgulanarak konunun araştırılması istenirken dernek, Adalet Bakanı Abdülhamid Gül'ün FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajına destek çıktı.


Son günlerde Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bazı isimler tahliye edilmişti. Tahliyeler tartışılırken, bırakılan bazı isimler içinse tekrar yakalama kararı verildi. Adalet Bakanı Abdülhamid Gül ise FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı vermişti.


Gül açıklamasında, "Ucu kime varırsa varsın, FETÖ ve FETÖ taklitçileri ile mücadelemiz sürecek Daha düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp da FETÖ mücadelesi ders vermeye kalkmasınlar, Türk yargısına hesap sormaya, töhmette bulunmaya kalkmasınlar" diye konuşmuştu.


Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER) de Adalet Bakanı Gül'ün FETÖ ile mücadele açıklamasına destek oldu. TAY-DER ayrıca, tahliye edilen bazı isimler için Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) bir dilekçe ile başvurarak konunun araştırılmasını istedi.


TAY-DER Başkanı ve araştırmacı-yazar Muhammed Gömük, tahliyelerin örgütün moralini yükselttiğini belirterek konunun araştırılması için başvurduklarını belirtti.


Gömük, "Adalet Bakanımızın açıklamaları bizleri mutlu etti. Bizlerde bu hain örgütün her daim peşindeyiz. Devletimizin özellikle 17/25 Aralık süreci denen 2014 yılının başından itibaren ettiği amansız mücadele sonrası FETÖ hücrelerinin uykuya geçtiği ve hain 15 Temmuz darbe girişimi ile aktif hale geldiği hepimizin malumudur. Tahliyelerin örgüte de moral motivasyon sağladığı aşikardır" dedi. - İZMİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:36 Kaynak: İHA
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