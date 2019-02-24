Fetö Talimatı ile Komiser Yardımcılığı Sınavı Soru Teminine 7 Tutuklama
1 saat önce
MARDİN (İHA) – Mardin'de, FETÖ soruşturması kapsamında 2010 yılı Komiser Yardımcılığı Geçiş Sınavı sorularını önceden temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.
MARDİN (İHA) – Mardin
'de, FETÖ soruşturması kapsamında 2010 yılı Komiser Yardımcılığı Geçiş Sınavı sorularını önceden temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.
Geçtiğimiz hafta Mardin İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 2010 yılı Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını önceden temin eden şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda zanlılar, önceki gün hakim karşısına çıktı. Zanlılardan H.A., H.S.S., D.Ö., M.N.A., A.B., R.E. ve D.U. tutuklanarak Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilirken, A.K. ve S.Ç. isimli zanlılar da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MARDİN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:02 Kaynak: İHA
Komşu Aileler Arasında Taşlı, Bıçaklı, Sopalı Kavga! Yaralılar Var
Kızlardan Oluşan İki Grup, Cadde Ortasında Birbirine Girdi!
Saldırgan Kadın, Kendisini Taciz Ettiğini Öne Sürdüğü Adama Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı
7'nci Katta İntihara Kalkışan Kadını Polis Son Anda Kurtardı